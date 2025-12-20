Садкова назвала чемпионат России в Санкт-Петербурге худшим стартом в карьере

По итогам двух программ фигуристка набрала 188,11 балла

Редакция сайта ТАСС

Дарья Садкова © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова выключилась после падения с первого прыжка в произвольной программе на чемпионате России и не смогла собраться на остальные элементы. В разговоре с журналистами она высказала мнение, что этот турнир стал худшим в ее карьере.

Спортсменка по итогам двух программ набрала 188,11 балла.

"Сложно сказать, что помешало. Мы с тренерами поговорили, пришли к выводу, что после первого падения я как будто выключилась полностью и не смогла собраться на остальные элементы. Говоря про сложности при подготовке - после этапа в Омске я подвернула ногу и несколько дней не каталась. Не думаю, что причина в этом, тренировки проходили нормально. Сказала тренерам, что на тренировках я так не катала", - сказала Садкова.

"Наверное, это худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как. Это тяжело, когда такие выступления складываются на главном соревновании в сезоне. Есть ощущение, что я всех подвела и себя в первую очередь. Нужно работать дальше для того, чтобы такого не повторилось", - добавила фигуристка.