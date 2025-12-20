Робот российской команды загорелся на Играх будущего
Редакция сайта ТАСС
18:01
АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Робот российской команды Daddy загорелся в полуфинальном матче Битвы роботов на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего), после чего организаторам пришлось сделать технический перерыв. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Команда молодых инженеров Daddy Bots и их робот Daddy являются одними из фаворитов турнира "Битва роботов".
В полуфинале российский робот встретился с машиной китайской команды Fierce Roc. По ходу поединка Daddy загорелся. Игровая арена окуталась дымом, после чего организаторам пришлось сделать паузу в соревнованиях.