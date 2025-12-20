ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Робот российской команды загорелся на Играх будущего

После этого организаторам пришлось сделать технический перерыв
Редакция сайта ТАСС
18:01

Роботы Fierce Roc (Китай) и Daddy Bots (Россия)

© Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Робот российской команды Daddy загорелся в полуфинальном матче Битвы роботов на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего), после чего организаторам пришлось сделать технический перерыв. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда молодых инженеров Daddy Bots и их робот Daddy являются одними из фаворитов турнира "Битва роботов".

В полуфинале российский робот встретился с машиной китайской команды Fierce Roc. По ходу поединка Daddy загорелся. Игровая арена окуталась дымом, после чего организаторам пришлось сделать паузу в соревнованиях. 

