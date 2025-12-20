Фигуристка Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, третье - Мария Захарова

Аделия Петросян © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

По итогам короткой и произвольной программ победительница набрала 235,95 (86,52 + 149,43) балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40; 74,59 + 152,81), бронзовым призером стала Мария Захарова (217,73; 71,37 + 146,36).

Петросян 18 лет, она в третий раз подряд стала чемпионкой России. Фигуристка трижды выигрывала Гран-при России. В сентябре спортсменка квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года.

Петросян стала четвертой фигуристкой, которой удалось выиграть три чемпионата России подряд. Ранее подобное достижение покорялось Анне Щербаковой, Ирине Слуцкой и Марии Бутырской, которая побеждала на пяти национальных первенствах кряду.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершится 21 декабря произвольной программой в мужском одиночном катании.