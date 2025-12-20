Нелюбова планирует добавлять четверной тулуп в программу на следующих стартах

На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка заняла седьмое место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камилла Нелюбова отказалась от идеи исполнять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России, но будет добавлять его в предстоящих стартах. Об этом она рассказала журналистам после выступления в Санкт-Петербурге.

Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 214,75 балла и заняла седьмое место.

"Эмоции сейчас радостные - мне удалось откатать короткую и произвольную чисто. Да, были мелкие недочеты, но я рада. Надеюсь, что чистые прокаты здесь придадут мне больше уверенности и я перестану сомневаться в себе - хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп в произвольную программу. И думаю, что правильно мы здесь решили откатать с тройным акселем, чтобы чисто сделать программу", - рассказала Нелюбова.

"На тренировках тулуп получается, но пока он не так стабилен, как аксель, посложнее и технически, и физически. Буду над ним работать. Мы думали его делать после второго этапа [Гран-при России], чтобы на России с тулупом и акселем катать. Но нужно было накатать программы, поэтому оставили эту идею на потом", - отметила фигуристка.