Ларионов рассказал, что в последний раз серьезно болел больше 40 лет назад

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов в последний раз так серьезно заболевал, когда не мог участвовать в мероприятии, в 1982 году. Об этом он рассказал журналистам.

Ларионов руководил командой в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком" (1:2). До этого по причине болезни он пропустил две предыдущие игры.

"Такого давно не было, только в далеком марте 1982 года на свадьбе Алексея Касатонова за один день до сборов перед чемпионатом мира. Эти болезни ходят среди нас, - сказал Ларионов. - Иммунитет в декабре начинает падать. Я такого состояния давно не ощущал. Было желание вернуться на игру, но за два-три часа понял, что у меня нет энергетики. Поэтому посмотрел просто игру без комментаторов. Вчера почувствовал себя лучше на раскатке".

Главный тренер СКА раскрыл, на что он хотел обратить внимание арбитров, которые удалили на пять минут Валентина Зыкова, после чего "Спартак" реализовал численное преимущество. "Мне показалось, что там чистый зацеп, а не попытка удара. Если была бы грязь, я бы не стал разговаривать. Я вызвал арбитра и сказал ему об этом", - отметил он.

Ларионов также сообщил, что получивший в одном из последних матчей повреждение защитник Тревор Мэрфи выбыл до конца сезона. "Он восстановится только в августе. Я с ним на связи каждый день, он решил оперироваться в Детройте. Живет в 30 минутах езды от клиники, где будет оперироваться. Операция пройдет с 2 по 5 января, повреждение боковых связок колена - это очень серьезная травма", - отметил он.