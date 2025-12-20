Хуснутдинова сделала ставку на чистый прокат на чемпионате России

Фигуристка заняла шестое место на турнире, обеспечив себе попадание в сборную страны

Дина Хуснутдинова © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Дина Хуснутдинова отказалась от исполнения четверного тулупа на чемпионате России в пользу чистого проката. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"Рада, что смогла показать достойное катание и прокатать обе программы более-менее чисто, - рассказала Хуснутдинова. - Не стала рисковать в произвольной программе с четверным тулупом, но очень хочу его делать и думаю на дальнейших соревнованиях пробовать его сделать. Сейчас была задача отобраться в сборную России, и рада, что смогла. Теперь надо нарабатывать скольжение и представление программ, потому что в этом пока отстаю".

Фигуристка переехала в Москву из Татарстана, сейчас она тренируется в группе Этери Тутберидзе. "На Новый год поеду к себе в Татарстан к бабушке - праздники проведу с родными, больше полугода там не была. А потом снова уеду на тренировки", - сообщила фигуристка.