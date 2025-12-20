Двоеглазова готовится сыграть Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"

Ранее сообщалось, что фигуристка сыграет главную роль в шоу

Редакция сайта ТАСС

Алиса Двоеглазова © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова готовится исполнять роль Мальвины в новогоднем шоу Ильи Авербуха "Буратино". Об этом она рассказала журналистам после выступления на чемпионате России.

Двоеглазова заняла второе место на чемпионате России, набрав 227,40 балла. Ранее сообщалось, что фигуристка сыграет главную роль в шоу Ильи Авербуха "Буратино".

"Кто сказал, что я буду Буратино? - спросила Двоеглазова на вопрос, как она готовится к роли Буратино. - Я буду Мальвиной, готовлюсь к парику вообще-то. А Буратино я играть, надеюсь, не буду. Спасибо, что меня не беспокоили [во время подготовки к чемпионату России] и просто оповестили о том, что я буду принимать там участие и выступать в главной роли".

Шоу "Буратино" пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 декабря по 7 января.