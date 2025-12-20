Панарин обогнал Дацюка по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Панарин довел количество голов в регулярных чемпионатах до 315

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин © Andrew Mordzynski/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин обогнал двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин забросил две шайбы в домашнем матче с "Филадельфией". Он довел количество голов в регулярных чемпионатах до 315. В активе Дацюка 314 заброшенных шайб.

Среди российских хоккеистов Панарин вышел на 11-е место по голам. Лидирует с 911 шайбами Александр Овечкин. На 10-й строчке располагается Алексей Яшин, забросивший 337 шайб.

Панарину 34 года. Всего в НХЛ у россиянина 315 голов и 591 передачи в 787 играх. В НХЛ Панарин ранее выступал за "Чикаго" и "Коламбус", в России был игроком подмосковного "Витязя", казанского "Ак Барса" и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.