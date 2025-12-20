Фигурист Галлямов высказался о возможном завершении карьеры

Анастасия Мишина и Александр Галлямов © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Галлямов заявил, что результаты чемпионата России могут намекнуть ему на скорое завершение карьеры. Об этом Галлямов написал в Telegram-канале.

Галлямов вместе с Анастасией Мишиной стали серебряными призерами чемпионата России в соревнованиях спортивных пар. Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь", - написал Галлямов.

Галлямову 26 лет, Мишиной 24 года. Спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022). Трижды они побеждали на чемпионатах России.