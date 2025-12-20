Овечкин продлил серию без голов до семи матчей

Капитан "Вашингтона" не может поразить ворота соперников в семи матчах регулярного чемпионата подряд впервые с января 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отличиться в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом" и продлил безголевую серию до семи игр. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе "Детройта" отметились Джон Леонард (2-я минута), Джеймс ван Римсайк (22), Элмер Содерблом (26), Мориц Зайдер (31) и Дилан Ларкин (58). У "Вашингтона" отличились белорус Алексей Протас (31) и Мартин Фегервари (49).

Овечкин не может поразить ворота соперников в семи матчах регулярного чемпионата подряд впервые с января 2024 года. Тогда россиянин не забивал в восьми играх подряд. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 15 шайб и сделал 17 голевых передач в 32 играх.

"Вашингтон" после 35 матчей набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" с 43 очками в 36 играх располагается на 1-й строчке в Атлантическом дивизионе. 21 декабря команды проведут повторный матч между собой. Хозяином встречи будет "Детройт".