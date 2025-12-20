Матараццо стал главным тренером "Реал Сосьедад", за который играет Захарян
МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Американец Пеллегрино Матараццо назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца следующего сезона. Ранее он тренировал германские "Штутгарт" и "Хоффенхайм".
14 декабря с поста главного тренера "Реал Сосьедад" был уволен испанец Серхио Франсиско. В гостевом матче чемпионата Испании с "Леванте" (1:1) его обязанности исполнял Ион Ансотеги. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 70-й минуте.
"Реал Сосьедад" после 17 матчей набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре 4 января команда примет мадридский "Атлетико".