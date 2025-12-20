Робот влетел в защитное стекло на Играх будущего и разбил его

Никто из зрителей и членов команды не пострадал

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский робот Daddy разбил защитное стекло на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего), после чего организаторам пришлось делать очередной технический перерыв. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Робот, вес которого составляет 110 кг, подлетел после удара машины индийской команды DS Robotics, и разбил защитное стекло. Никто из зрителей и членов команды не пострадал.

Организаторы Битвы роботов остановили соревнования на технические работы, предварительно объявив победителем и обладателем бронзовых наград индийскую команду.

Призовой фонд Битвы роботов составляет $400 тыс.