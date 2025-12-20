Семь футболистов клубов РПЛ сыграют на Кубке африканских наций в Марокко

Турнир пройдет до 18 января 2026 года в шести городах Марокко

Защитник "Спартака" и Камеруна Кристофер Ву (справа) © Tim Nwachukwu/ Getty Images

ТАСС, 21 декабря. Кубок африканских наций по футболу стартует в воскресенье в Марокко и продлится до 18 января 2026 года. В 35-м розыгрыше турнира примут участие 24 сборные, в том числе семь футболистов клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матчи турнира пройдут в шести городах Марокко - Агадире, Касабланке, Фесе, Марракеше, Рабате и Танжере. Для соревнований задействованы девять стадионов. Матч открытия начнется в 22:00 мск в Рабате, где сборная Марокко сыграет с командой Коморских островов.

В финальном турнире 24 команды разделены на 6 групп. В группу А попали сборные Марокко, Мали, Замбии, Коморских островов; группу B составили команды Египета, ЮАР, Анголы, Зимбабве; квартет C - футболисты Нигерии, Туниса, Уганды, Танзании. В группу D попали сборные Сенегала, ДР Конго, Бенина, Ботсваны; в группу E - команды Алжира, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Судана; группу F составили футболисты Кот-д'Ивуара, Камеруна, Габона, Мозамбика.

В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы - 9 и 10 января, полуфиналы - 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал - 18 января в Рабате.

Главным фаворитом турнира считается сборная Марокко, которая выступает на домашнем Кубке Африки. В число претендентов на трофей также входят команды Египта, Сенегала, Алжира, Нигерии и Кот-д'Ивуара. По оценке аналитиков Opta, вероятность победы марокканцев составляет 19,1%.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Первый турнир состоялся в Судане, а его победителем стала сборная Египта. Действующим победителем является сборная Кот-д'Ивуара, выигравшая турнир в 2023 году (финал состоялся в 2024-м). Это ее третий титул в истории.

Представители РПЛ

В составе участников Кубка африканских наций заявлены семь футболистов, выступающих за клубы РПЛ. Мали представит защитник "Балтики" Натан Гассама, Анголу - полузащитник "Ахмата" Мануэл Келиану. В сборную Туниса вошли Надер Гандри ("Ахмат") и Хазем Мастури ("Динамо", Махачкала). За сборную Демократической Республики Конго сыграет полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда. Камерун на турнире представят защитник "Спартака" Кристофер Ву и игрок обороны "Локомотива" Жерзиньо Ньямси.