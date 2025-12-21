Фигуристка Костылева завершила сотрудничество с Плющенко

Она является победительницей первенства России среди юниоров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева завершила сотрудничество с тренером Евгением Плющенко. Об этом Плющенко сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем", - написал Плющенко.

"Я сейчас, на самом деле, пишу не только как тренер Лены, я пишу как человек неравнодушный к этой ситуации: Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся, у тебя есть мой номер телефона, знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед, ты - очень талантливая и сильная девочка, мы многого прошли вместе. Более чем уверен, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена, я ставлю в ней многоточие", - добавил он.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.