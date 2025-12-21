Защитник "Анахайма" Минтюков забросил победную шайбу в матче с "Коламбусом"

Встреча завершилась со счетом 4:3

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. "Анахайм" дома со счетом 4:3 обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Микаэль Гранлунд (3-я минута), Джейкоб Труба (4), Мэйсон Мактавиш (34) и Павел Минтюков (57). У "Коламбуса" отличились Дмитрий Воронков (6), Мэйсон Марчмент (24) и Зак Веренски (53). Минтюков забросил четвертую шайбу в сезоне, на счету российского защитника в 32 играх также 5 голевых передач.

Воронков забросил 13-ю шайбу в сезоне, на счету россиянина также 10 голевых передач в 35 матчах. Одним результативным пасом отметился защитник "Коламбуса" Иван Проворов, на его счету 13 (4 гола + 9 результативных передач) очков в 35 играх. Нападающие "Коламбуса" Кирилл Марченко и Егор Чинахов не набрали очков в матче.

"Анахайм" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона НХЛ, команда набрала 44 очка в 36 матчах. "Коламбус" занимает восьмое место в Столичном дивизионе с 34 очками после 35 встреч.

В следующем матче "Анахайм" в ночь на 23 декабря по московскому времени примет "Сиэтл", "Коламбус" в тот же день на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом".