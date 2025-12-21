Лучники РФ до 21 года получили допуск к международным командным турнирам

На международных соревнованиях смогут выступать и спортсмены ЦСКА и "Динамо" до 21 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) приняла решение разрешить выступать в нейтральном статусе на своих турнирах всем российским и белорусским спортсменам, не достигшим 21 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов.

Заседание исполнительного совета World Archery проходило с 14 по 15 декабря в Лозанне. "Наши самые большие ожидания не оправдались, - отметил Манханов, рассчитывавший, что юным российским спортсменам вернут флаг и гимн их страны. - И то, что преподносится как послабление, еще требует пояснений".

За несколько дней до начала работы исполнительного совета World Archery исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

По словам Манханова, исполнительный совет World Archery разрешил спортсменам ЦСКА и "Динамо" выступать на международных соревнованиях. При этом российские атлеты смогут участвовать только в нейтральном статусе и без национальной символики.

"По данному вопросу уже получено пояснение от исполнительного директора Хуана Карлоса Хольгадо, что будут допускаться спортсмены ЦСКА и "Динамо". Это заметный прогресс. Также наша молодежка сможет бороться в командных соревнованиях", - подчеркнул глава РФСЛ. Манханов также добавил, что российские спортсмены смогут побороться за квоты для участия в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут осенью 2026 года в Сенегале.

Возможности выступать на турнирах World Archery российские и белорусские лучники были лишены с 2022 года. С марта 2023 года федерациям рекомендовалось допускать спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.