Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал Александр Логинов, третье место занял Александр Поварницын

Даниил Серохвостов © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 21 декабря. Даниил Серохвостов занял первое место в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Серохвостов показал результат 39 минут 30,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание - 19,3 секунды; 2 промаха). Третьим стал Александр Поварницын (+31,9; 3).

Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря женским масс-стартом.