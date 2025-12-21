ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал Александр Логинов, третье место занял Александр Поварницын
06:50

Даниил Серохвостов

© Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 21 декабря. Даниил Серохвостов занял первое место в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Серохвостов показал результат 39 минут 30,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание - 19,3 секунды; 2 промаха). Третьим стал Александр Поварницын (+31,9; 3).

Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря женским масс-стартом. 

