Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону
06:50
ТАСС, 21 декабря. Даниил Серохвостов занял первое место в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.
Серохвостов показал результат 39 минут 30,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание - 19,3 секунды; 2 промаха). Третьим стал Александр Поварницын (+31,9; 3).
Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря женским масс-стартом.