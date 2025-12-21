Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Он забросил две шайбы в матче с "Филадельфией"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Рейнджерс" дома со счетом 5:4 после буллитов обыграли "Филадельфию". Панарин забросил две шайбы и стал автором победного буллита. Форвард довел число заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 315 и обошел по этому показателю двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка. Среди российских хоккеистов Панарин занимает 11-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня стал американский голкипер "Монреаля" Джейкоб Фаулер. В домашней встрече с "Питтсбургом" (4:0) он отразил 31 бросок и впервые в карьере сыграл "на ноль" в НХЛ. Третьей звездой дня стал канадский нападающий "Калгари" Райан Ломберг, забросивший шайбу в домашнем матче с "Вегасом" (6:3).