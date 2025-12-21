Суд FIL отклонил апелляцию на отзыв нейтральных статусов у трех саночников РФ

Ранее нейтральных статусов были лишены саночники Александр Горбацевич, Ксения Шамова и Софья Мазур

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) оставил в силе решение о лишении нейтральных статусов трех саночников из России. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

16 декабря исполком Международной федерации санного спорта сообщил ФССР, что независимая панель (комиссия) FIL по нейтральным спортсменам (AIN) провела новое рассмотрение вопроса о допуске и лишила нейтральных статусов Александра Горбацевича, Ксению Шамову и Софью Мазур, ранее получивших допуск на международные старты.

"18 декабря 2025 года спортсменами была подана апелляция на это решение исполкома в Арбитражный суд FIL, - рассказала Гарт. - 19 декабря суд полностью отменил апелляцию с формулировкой "решение исполкома FIL от 16 декабря 2025 года подтверждается". На данном этапе у нас идут консультации, что делать дальше".

Как сообщал ранее ТАСС, 21 ноября Международная федерация санного спорта прислала ФССР список спортсменов и тренеров, признанных независимой панелью FIL по делам AIN соответствующими требованиям для участия в одиночных соревнованиях в статусе AIN. В этот список были включены имена шести спортсменов: Горбацевича, Шамовой, Мазур, Дарьи Олесик, Матвея Пересторонина и Павла Репилова. Все эти шесть саночников в конце ноября приняли участие в квалификационных заездах в Италии.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине.