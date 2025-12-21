Лыжница Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Второй стала Алина Пеклецова, третье место заняла Анастасия Кулешова

Редакция сайта ТАСС

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Ижевске.

Крупицкая преодолела дистанцию за 43 минуты 44,5 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова, отставшая от лидера на 5,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (отставание - 51,9 секунды). По ходу гонки с дистанции из-за травмы сошла олимпийская чемпионка Вероника Степанова.

Позднее в воскресенье в Ижевске пройдет гонка с раздельным стартом у мужчин. Четвертый этап Кубка России в Ижевске завершится 21 декабря.