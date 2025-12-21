Китайского теннисиста отстранили на 12 лет за договорные матчи

Также Пан Жэньлун был оштрафован на $110 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Cameron Howard/ Getty Images for Fred Perry

ТАСС, 21 декабря. Китайский теннисист Пан Жэньлун дисквалифицирован на 12 лет за организацию договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Также 25-летний Пан Жэньлун был оштрафован на $110 тыс.

Теннисист признался, что пять игр с его участием носили договорной характер. Также он сообщил, что совершил 17 попыток подкупа других теннисистов. С учетом временного отстранения, длящегося с 7 ноября 2024 года, дисквалификация китайского спортсмена завершится 6 ноября 2036 года.

Наивысшего места в мировом рейтинге Пан Жэньлун достиг в 2024 году, когда занимал 1 316-ю строчку.