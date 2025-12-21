Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Никита Гусев ("Динамо" М) и Никита Нестеров (ЦСКА)

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" по буллитам обыграло столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. По буллитам точнее были динамовцы - 1:0. Единственную попытку реализовал Артем Ильенко.

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский в четвертый раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин провел третью игру "на ноль" в чемпионате. ЦСКА в текущем сезоне не одержал ни одной победы за пределами основного времени. "Динамо" впервые в чемпионате не смогло забросить в игровой период.

Бело-голубые впервые с 2011 года выиграли матч, в котором не забросили ни одной шайбы. Тогда столичная команда со счетом 1:0 по буллитам обыграла омский "Авангард".

"Динамо" одержало первую победу после утверждения Вячеслава Козлова в качестве главного тренера команды. Бело-голубые набрали 50 очков после 37 матчей и вышли на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 41 очком в 38 играх располагается на 8-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", московское "Динамо" в гостях встретится с "Динамо" из Минска. Оба матча пройдут 23 декабря.