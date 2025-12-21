Фигурист Гуменник впервые стал чемпионом России

Второе место занял Евгений Семененко, третье - Марк Кондратюк

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петр Гуменник впервые стал чемпионом России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

По сумме короткой и произвольной программ победитель набрал 304,95 (103,77 + 201,18) балла. Второе место занял Евгений Семененко (296,80; 100,99 + 195,81), бронзовую медаль завоевал Марк Кондратюк (281,08; 86,06 + 195,02), который после короткой программы занимал 10-е место.

Гуменнику 23 года. Ранее он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Фигурист является двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года.