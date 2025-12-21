Семененко доволен, что четверый год не сходит с пьедестала чемпионата России

Фигурист завоевал серебро на турнире в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

Евгений Семененко © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко доволен, что четвертый чемпионат России подряд завершает с медалью. Об этом он рассказал журналистам.

Семененко завоевал серебро турнира в Санкт-Петербурге. Победителем соревнований стал Петр Гуменник, третье место занял Марк Кондратюк.

"Во-первых, я рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России - собрал уже весь комплект медалей. Рад, что в Питере, в "Юбилейном" на чемпионате России удалось откатать обе программы чисто, не допустив ни одной ошибки", - сказал Семененко.

"Если вспоминать прошлый предолимпийский чемпионат России, там была очень хорошая короткая программа. Но тогда я был еще без опыта - не знал, как действовать в тех или иных ситуациях, и перед произвольной, считаю, были допущены определенные ошибки именно в подготовке. За три-четыре года уже можно наблюдать, что и контент усложнился, и прокаты намного чище стали. Я рад, что "Гладиатор" (произвольная программа - прим. ТАСС) сейчас, можно сказать, "заиграл". Было время поработать, набрать форму, и получилось спустя годы хорошо откатать обе программы", - отметил фигурист.

Семененко 22 года. На прошлом чемпионате России он стал бронзовым призером, а до этого дважды подряд выигрывал турнир.