"Главное - расслабиться". Загитова провела мастер-класс в "Лужниках"

В мероприятии приняли участие более 500 человек

Редакция сайта ТАСС

© Денис Бояров/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела мастер-класс на катке фестивальной площади спортивного комплекса "Лужники" в Москве. На мероприятии присутствовало более 500 человек.

Перед началом мастер-класса состоялось танцевальное событие "Ретродискотека", на котором все гости катка могли разогреться. Далее состоялось торжественное представление Загитовой, она обратилась ко всем участникам. "Самое главное - просто расслабиться, с хорошим настроением покататься и провести время вместе", - сказала фигуристка. После приветственных слов началась основная часть мероприятия.

Загитова показывала базовые элементы фигурного катания, используя для этого весь каток. Фигуристка находилась в центре, чтобы все участники могли ее видеть. На площадке гости учились кататься на одной согнутой ноге, изображать различные фигуры, резко менять направление движения и другим основным приемам.

В перерывах между исполнениями элементов Загитова давала советы и рассказывала, как готовилась к выходу на лед. "Обязательно перед всеми соревнованиями я разминала коньки. Это очень важно делать для прыжков. Я не могу подпрыгнуть на прямых ногах, такое никто не сможет. А если перед прыжком мы сядем, то у нас все получится", - объясняла Загитова секрет успешных прыжков.

Также фигуристка учила кататься задом наперед. "Это на самом деле сложно объяснить, это просто нужно прочувствовать. Вы должны искать равновесие, при этом сначала надо одной ногой толкаться, потом другой. У нас есть три части конька: передняя, средняя и задняя. И мы не должны опираться на заднюю, когда едем, потому что так можно упасть. Поэтому мы должны держать корпус немножко впереди", - сказала Загитова. Помимо техники катания задом наперед, она учила гостей разворачиваться на коньках разными способами, резко тормозить и другим компонентам. После мероприятия Загитова со сцены записала общее видео со всеми участниками.

Мастер-класс Загитовой открыл программу спортивного фестиваля "Зима в Лужниках", который будет проходить до февраля. Всего запланировано проведение 22 мастер-классов с известными фигуристами, включая бронзовых призеров чемпионата мира и чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, серебряного призера чемпионата России Дарью Садкову, победительницу этапа Гран-при России и серебряного призера чемпионата России Алису Двоеглазову. Все мероприятия проводятся при поддержке Департамента спорта города Москвы.