Россиянин Власов победил в Just dance на Играх будущего

В финале он в двух партиях обыграл соперника из Бразилии Тьяго Силву

АБУ-ДАБИ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Иван Власов стал победителем Just dance на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего).

Власов выиграл Игры будущего в Казани и на турнире в ОАЭ считался одним из главных фаворитов. В финале он в двух партиях обыграл соперника из Бразилии Тьяго Силву. Получая награду, Власов признался: "Я в шоке, что сумел победить".

Just dance стал одним из самых зрелищных видов на Играх будущего в Абу-Даби - за ходом финала на площадке следили сотни человек. При этом как среди спортсменов, так и на трибунах царила невероятная дружеская атмосфера. Многие танцевали и подпевали композициям, под которые соревновались спортсмены.

Just dance - дисциплина, в которой спортсмены повторяют танцевальные движения, всплывающие на экране монитора.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проходят в 11 дисциплинах.