МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Иван Емельяненко может провести поединок против Джеффа Монсона в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее Емельяненко победил Максима Щербакова в первом поединке после выхода из тюрьмы.

"Иван Емельяненко может провести бой против Джеффа Монсона в следующем году. Это был бы интересный поединок. А Иван стал бы третьим братом Емельяненко, который провел бой против Монсона. Уникальный будет случай", - сказал Хрюнов.

Монсону 54 года, ранее он заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА). На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. В 2018 году он получил российское гражданство.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Он вышел на свободу в конце сентября.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе.