Шишкарев: глава IHF Мустафа немало сделал для российского гандбола

Египтянин в воскресенье был переизбран на пост президента организации

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Переизбранный президент Международной федерации гандбола (IHF) египтянин Хассан Мустафа сделал немало для российского гандбола. Об этом заявил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В воскресенье Мустафа был переизбран на пост главы IHF.

"Хассан Мустафа - проверенный боец на этом поле, давно работает и имеет большой управленческий опыт. За него в большинстве голосовали федерации стран Юго-Восточной Азии, Африки. Мы тоже поддерживали уважаемого Хассана Мустафу. Могу назвать его своим другом, который немало сделал и для российского гандбола", - отметил Шишкарев.

"Можно вспомнить снятие связанных с допингом санкционных ограничений в 2016 году, качественное судейство на Олимпиаде, а также то, что нам девять лет назад доверили провести в Астрахани квалификационный турнир перед Олимпийскими играми. Поэтому поздравляю Хассана Мустафу с убедительной победой и желаю эффективной работы", - добавил он.

Мустафе 81 год. Он является президентом IHF с 2000 года.