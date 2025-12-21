Возвращение российских гандболистов на турниры могут обсудить весной

ФГР получила заверения руководства IHF, что уже весной сможет официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола

Редакция сайта ТАСС

Гандболист сборной России Александр Синицын © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство Международной федерации гандбола (IHF) заверило Федерации гандбола России и Белоруссии в том, что вопрос возвращения сборных и клубов к соревнованиям официально может быть вынесен на повестку рабочего заседания весной. Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В воскресенье на конгрессе IHF египтянина Хассана Мустафу переизбрали президентом организации, которой он руководит с 2000 года.

"В течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплевым общались на эту тему с Хассаном Мустафой, другими руководителями, коллегами из целого ряда национальных федераций. Получили заверения руководства IHF, что уже весной сможем официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола. Отмечу, что обещания оказать содействие в решении этого вопроса звучали от всех кандидатов. Но для того, чтобы, например, конструктивно наладить сотрудничество с новым президентом IHF, все равно потребовалось бы какое-то время, формат взаимодействия с Хассаном Мустафой и его командой нам же хорошо знаком", - отметил Шишкарев.

"На полях конгресса мы провели большое количество встреч и бесед, например, удалось пообщаться с руководством Норвежской федерации гандбола, представители которой ранее негативно высказывались на тему нашего возвращения на международную арену. Никто не избегал общения с нами, все по-доброму приветствовали и поддерживали. Я уже не раз говорил, что без России и Белоруссии международные турниры не являются до конца полноценными, тем более что в женском гандболе мы являемся фаворитами в борьбе за самые высокие места. Услышали в связи с этим немало позитивных откликов и рассчитываем как можно скорее вернуться на европейскую и мировую арены", - добавил он.

В 2022 году Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола отстранили российские сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.