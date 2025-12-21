"Астон Вилла" выиграла седьмой матч АПЛ подряд, победив "Манчестер Юнайтед"

Встреча завершилась со счетом 2:1

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт и защитник "Астон Виллы" Виктор Линделёф © Clive Mason/ Getty Images

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. "Астон Вилла" со счетом 2:1 обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Бирмингеме.

В составе "Астон Виллы" оба мяча забил Морган Роджерс (45-я, 58-я минуты). У "Манчестер Юнайтед" отличился Матеус Кунья (45+3).

На 73-й минуте в составе гостей на поле вместо Беньямина Шешко вышел Джек Флетчер, сын известного в прошлом футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Даррена Флетчера. Джек Флетчер провел первый официальный матч за манкунианцев.

"Астон Вилла" одержала седьмую победу подряд в чемпионате . Команду возглавляет бывший тренер московского "Спартака" испанец Унаи Эмери. Бирмингемский клуб набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Манчестер Юнайтед" с 26 очками располагается на 7-й строчке.

В следующем туре "Астон Вилла" 27 декабря на выезде сыграет с "Челси", "Манчестер Юнайтед" 26 декабря примет "Ньюкасл".