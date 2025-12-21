Волейболистки "Динамо - Ак Барса" в четвертый раз выиграли Суперкубок России

В финале казанский клуб обыграл "Заречье-Одинцово"

Редакция сайта ТАСС

© Роман Кручинин/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб "Динамо - Ак Барс" обыграл "Заречье-Одинцово" в финальном матче Суперкубка России по волейболу среди женских команд. Турнир прошел в Калининграде.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.

В полуфинале "Динамо - Ак Барс" со счетом 3-0 обыграло "Ленинградку". Подмосковная команда победила калининградский "Локомотив" (3-2).

"Динамо - Ак Барс" в четвертый раз выиграло Суперкубок России и стало рекордсменом по этому показателю. Три трофея завоевало московское "Динамо", один - калининградский "Локомотив".