Волейболистки "Динамо - Ак Барса" в четвертый раз выиграли Суперкубок России
Редакция сайта ТАСС
19:54
КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб "Динамо - Ак Барс" обыграл "Заречье-Одинцово" в финальном матче Суперкубка России по волейболу среди женских команд. Турнир прошел в Калининграде.
Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9) в пользу казанской команды.
В полуфинале "Динамо - Ак Барс" со счетом 3-0 обыграло "Ленинградку". Подмосковная команда победила калининградский "Локомотив" (3-2).
"Динамо - Ак Барс" в четвертый раз выиграло Суперкубок России и стало рекордсменом по этому показателю. Три трофея завоевало московское "Динамо", один - калининградский "Локомотив".