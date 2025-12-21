Овечкин продлил серию без голов до восьми матчей

Россиянин не сумел отличиться в матче с "Детройтом"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Jamie Sabau/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отличиться в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройтом" и продлил безголевую серию до восьми игр. Встреча завершилась победой "Детройта" со счетом 3:2 в овертайме.

Заброшенными шайбами в составе "Детройта" отметились Лукас Рэймонд (29-я минута), Джон Леонард (34), Мориц Зайдер (65). У "Вашингтона" отличился Этен Франк (15, 51).

Овечкин не может поразить ворота соперников в восьми матчах регулярного чемпионата подряд впервые с января 2024 года. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 17 голевых передач в 36 играх.

"Вашингтон" набрал 43 очка после 36 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" с 45 очками в 37 играх располагается на 1-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Детройт" дома сыграет с "Далласом". Обе встречи пройдут в ночь на 24 декабря по московскому времени.