Сборная Марокко с победы начала домашний Кубок африканских наций

Марокканцы победили команду Коморских островов

Болельщики сборной Марокко © Alex Livesey/ Getty Images

РАБАТ, 22 декабря. /ТАСС/. Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла команду Коморских островов в стартовом матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Марокко.

Забитыми мячами отметились Браим Диас (55-я минута) и Аюб Эль-Кааби (74). На 11-й минуте марокканский футболист Суфиане Рахими не реализовал пенальти.

Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы А, в которой также выступают команды Мали и Замбии. В следующем туре марокканцы сыграют с малийцами, сборная Коморских островов встретится с командой Замбии. Оба матча пройдут 26 декабря.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы - 9 и 10 января, полуфиналы - 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал - 18 января в Рабате.