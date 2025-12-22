Нападающий "Вегаса" Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

"Вегас" уступил "Эдмонтону" со счетом 3:4

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев © Candice Ward/ Getty Images

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Эдмонтона". В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (10-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (15 и 23) и Зак Хайман (28). У проигравших отличились Томаш Гертл (33), Дорофеев (44) и Митчелл Марнер (46).

Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего россиянина 8 передач в 33 матчах. Помимо гола, на счету Макдэвида два результативных паса, он возглавил список лучших бомбардиров сезона, набрав 62 очка (23 шайбы + 39 передач) в 37 играх. У его ближайшего преследователя форварда "Колорадо" Натана Маккиннона 61 очко (30 шайб + 31 передача) после 35 встреч.

"Вегас" занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НХЛ, набрав 42 очка в 34 матчах. "Эдмонтон" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 42 очка после 37 встреч.

В следующем матче "Вегас" 24 декабря дома примет "Сан-Хосе", "Эдмонтон" в этот же день на своем льду встретится с "Калгари".