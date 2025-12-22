"Колорадо" победил "Миннесоту" в матче НХЛ. Ничушкин отдал две передачи

Встреча завершилась со счетом 5:1

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © Richard Rodriguez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Колорадо". В составе гостей шайбы забросили Мартин Нечас (19-я минута), Натан Маккиннон (34, 58), Кейл Макар (39) и Брок Нельсон (56). У проигравших шайбу забросил Райан Хартман (46), которому ассистировал российский форвард Кирилл Капризов.

Ничушкин набрал очки в пятом матче подряд, всего на счету 30-летнего нападающего теперь 21 очко (8 шайб + 13 передач) в 27 матчах. 28-летний Капризов в текущем сезоне набрал 42 очка (22 + 20) после 37 встреч.

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 59 очков в 35 матчах. "Миннесота" идет третьей в Центральном дивизионе, имея в активе 49 очков после 37 игр.

В следующем матче "Колорадо" 24 декабря дома сыграет с "Ютой", "Миннесота" в этот же день примет "Нэшвилл".