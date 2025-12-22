Футболист Батраков рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков мечтает выйти на поле в матче Лиги чемпионов. Об этом Батраков рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мечтаю об этом, - ответил Батраков на вопрос, представляет ли он, как стоит на поле под гимн Лиги чемпионов. - Когда слышу эту знаменитую мелодию - идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент. Совершенно другая история".

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за "Локомотив" 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.