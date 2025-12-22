Гусев считает, что Месси и Роналду нельзя сравнивать с Пеле и Марадоной

Спортивный комментатор отметил, что Пеле и Диего Марадона играли в разных эпохах, тогда как аргентинец и португалец - в одной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Невозможно напрямую сравнивать аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду с бразильцем Пеле и аргентинцем Диего Марадоной из-за разных эпох и стиля игры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

"Пеле и Марадона и Роналду и Месси - сопоставимые фигуры, потому что таким всегда и было соперничество, - сказал он. - Единственное, Роналду и Месси играют в одно время, а Марадона все-таки был позже, чем Пеле - Марадону я комментировал. А Пеле я только смотрел мальчишкой, как он играет - 1966-1970 годы. Самое невозможное - это сравнить эти пары. Разный футбол. Поэтому, когда Месси берет и обыгрывает трех защитников подряд - это достижение повыше, чем у Пеле, когда он делал то же самое. Это абсолютно точно. Здесь требуется гораздо больше таланта и класса".

