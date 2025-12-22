Защитник "Юты" Сергачев отдал две голевые передачи в матче НХЛ с "Виннипегом"

Встреча завершилась победой "Юты" со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Юты" Михаил Сергачев © AP Photo/ Melissa Majchrzak

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега".

Матч завершился победой "Юты" в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев шайбы забросили Лоусон Круз (6-я минута), Джон-Джейсон Петерка (10), Александр Керфут (24) и Клейтон Келлер (61). У гостей отличились Кайл Коннор (32 и 56) и Морган Бэррон (56).

Теперь в активе 27-летнего Сергачева 4 шайбы и 21 передача в 38 матчах текущего сезона.

"Юта" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 39 очков в 38 матчах. "Виннипег" идет на седьмой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе 33 очка после 35 встреч.

В следующем матче "Юта" 24 декабря в гостях сыграет с "Колорадо". "Виннипег" 28 декабря примет "Миннесоту".

В других матчах игрового дня форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов отдал результативный пас в поединке с "Оттавой" (2:6), защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился голевой передачей во встрече с "Торонто" (5:1).