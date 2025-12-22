"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА. Демин набрал 16 очков

Также на счету россиянина 5 подборов и 3 передачи

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 16 очков в домашней игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Торонто".

Встреча завершилась со счетом 96:81 в пользу "Бруклина". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер, набравший 24 очка. У "Торонто" больше всех очков на счету Брэндона Ингрэма - 19. Демин провел на паркете 30 минут 24 секунды, набрав 16 очков при 5 подборах и 3 передачах.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, одержав 8 побед в 27 матчах. "Торонто" идет шестым на Востоке, на счету команды 17 побед в 30 играх.

В следующем матче "Бруклин" 24 декабря в гостях сыграет с "Филадельфией", "Торонто" в этот же день на выезде встретится с "Майами".