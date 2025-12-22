Футболист Батраков считает, что "Локомотив" стал сильнее в текущем сезоне

После 18 туров "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Московский футбольный клуб "Локомотив" в нынешнем сезоне стал сильнее по сравнению с предыдущим. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.

После 18 туров "Локомотив" набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичная команда отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 очка.

"На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас - на третьем. Значит, стали сильнее, посмотрим, что будет весной. Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок", - сказал Батраков.

Полузащитник считает, что на прогресс "Локомотива" повлияла совокупность факторов. "Пришла стабильность. Микроклимат в команде хороший, все в наших руках", - подчеркнул футболист.

В прошлом сезоне "Локомотив" завершил чемпионат страны на 6-м месте.