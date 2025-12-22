Виктор Гусев назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе

По мнению комментатора, в их числе Матвей Кисляк и Алексей Батраков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк способны заиграть в Европе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

"Сейчас очень хорошее поколение появилось - Алексей Батраков, Матвей Кисляк, - сказал Гусев. - Когда мне дали список кандидатов на премию для молодых футболистов "Первая пятерка", подумал, что такого не было ни разу, чтобы я очень хорошо знал каждого из них".

"Батраков вообще совершенно сумасшедший. Про Батракова - приезжают легионеры из разных клубов и говорят: "Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне". Очень жалко, что пока у этого поколения нет серьезных международных матчей. Они теряют время, и время теряет их", - добавил он.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Кисляку 20 лет, выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив 5 мячей и отдав 5 голевых передач.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 22 декабря в 10:00 мск.