Полузащитник, лидер и наставник. Дмитрию Хохлову - 50 лет
Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Хохлов в понедельник отмечает 50-летие. ТАСС рассказывает о карьере футболиста и тренера.
Футбольный путь Хохлова начался в Краснодаре, в местной школе "Кубань", где юный спортсмен выделялся хлестким ударом с обеих ног и отличным видением поля. Судьбоносным стал переход в школу московского ЦСКА, где вместе с Владиславом Радимовым и Дмитрием Шуковым он прошел путь от интерната до основного состава. Первый матч в основном составе ЦСКА Хохлов провел в 1994 году, а дебютный гол забил в 1995-м в ворота "Черноморца". Уже в 1996 году он был включен в список 33 лучших футболистов России, заняв второе место среди полузащитников.
Как отметил бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, Хохлов с первых дней производил впечатление профессионала. "Он никогда не опаздывал на тренировки, и я не помню, чтобы он был чем-то недоволен в команде, - сказал он ТАСС. - Это всегда позитивный человек, который умел создавать в коллективе комфортную атмосферу, помогавшую побеждать. К своему делу Дмитрий относился с большим энтузиазмом. Он всегда приезжал на базу раньше всех и очень серьезно готовился к занятиям. Он был по настоящему талантливым игроком, что подтверждает его успешная игра в зарубежных клубах. В резерве он оказывался крайне редко. С его приходом в "Локомотив" заметно выросло техническое качество игры команды. В целом это командный футболист, который внес большой вклад в историю "Локомотива".
Европейские клубы
Хохлов начал европейскую карьеру в 1998 году, перейдя из московского "Торпедо" в нидерландский ПСВ. В первом же матче за клуб он забил гол в Суперкубке Нидерландов против "Аякса" и закрепился в основном составе.
Команду он покинул в 2000 году. Хохлов признавался, что принял решение уйти из ПСВ из-за конфликта с главным тренером Эриком Геретсом. Он отмечал, что столкнулся с трудностями адаптации к новой тактике команды, что повлияло на его игровое время. Из поступивших предложений он выбрал "Реал Сосьедад", так как давно хотел играть в испанском чемпионате и условия контракта полностью его устраивали, хотя рассматривались и другие варианты - во Франции, Испании и Германии.
В составе "Реал Сосьедад" Хохлов провел три сезона (2000-2003), сыграл 113 матчей, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.
Возвращение в Россию
На родину Хохлов вернулся в 2003 году, подписав контракт с "Локомотивом", с которым выиграл чемпионат России 2004 года и Суперкубок-2005. В составе железнодорожников он играл в Лиге чемпионов, в одном из матчей забил миланскому "Интеру".
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников подчеркнул, что Хохлов всегда был сильным и полезным футболистом для команды. "Когда он пришел в "Локомотив", сразу помог команде стать чемпионом в 2004 году. Как партнер он был отзывчивым, а как человек - очень хорошим, поэтому у нас сложились отличные дружеские отношения, - сказал Сенников ТАСС. - Когда он вернулся из Испании, сразу было видно, что это игрок высокого уровня, который может реально помочь команде. До сих пор все помнят его фантастический гол головой "Интеру".
В 2006 году Хохлов перешел в московское "Динамо", став капитаном команды и одним из ее лидеров, а в 2007 году был признан лучшим игроком сезона. Завершил карьеру игрока в 2010 году, забив гол в последнем матче за "Динамо" в дерби со "Спартаком".
Хохлов провел 540 официальных матчей, забив 87 голов. Шесть раз его включали в список 33 лучших футболистов чемпионата России. В 2011 году ему было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России".
Сборная России
Хохлов дебютировал за национальную сборную в 1996 году на чемпионате Европы. С этого момента он регулярно привлекался к играм сборной. Всего за национальную сборную России Хохлов провел 53 матча и забил 6 голов.
В основном Хохлов выступал на позиции центрального полузащитника. В матчах за сборную он выполнял как оборонительные, так и атакующие функции, действуя в средней линии поля.
Говоря о выступлениях за сборную России, Хохлов отмечал, что участие в сборной требует полной мотивации, и футболисты, не готовые к этому, не должны принимать вызов в национальную команду.
Хохлов принимал участие в чемпионате мира 2002 года, где сборная России не смогла пройти групповой этап, участвовал в Кипрском международном турнире 2003 года, который носил товарищеский характер. Сборная России стала победителем этого турнира, обыграв в финале сборную Кипра со счетом 1:0 и использовав его как часть подготовки к чемпионату Европы 2004 года. Хохлов не попал в заявку на Евро-2004 из-за травмы спины, полученной в начале сезона.
Тренерская карьера
По завершении игровой карьеры Хохлов продолжил работу в московском "Динамо". В июле 2012 года он был назначен главным тренером молодежной команды. В августе того же года Хохлов исполнял обязанности главного тренера основной команды после отставки Сергея Силкина и до назначения Дана Петреску, затем вошел в его тренерский штаб. Молодежную команду бело-голубых Хохлов возглавлял еще дважды - в 2013-2015 годах и в 2017 году.
В июне 2015 года Хохлова назначили главным тренером краснодарской "Кубани". Работа в клубе продлилась около трех месяцев, и 16 сентября 2015 года он был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Под его руководством команда не одержала ни одной победы.
В январе 2017 года Хохлов стал главным тренером "Динамо-2". По итогам сезона команда заняла четвертое место в ПФЛ, после чего клуб был расформирован по финансовым причинам, а часть тренерского штаба и игроков перешла в молодежный состав "Динамо".
В октябре 2017 года Хохлов был назначен главным тренером основной команды "Динамо", сменив Юрия Калитвинцева. Он занимал эту должность до октября 2019 года, когда был отправлен в отставку.
В мае 2021 года Хохлов возглавил волгоградский "Ротор", а уже в ноябре контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Под его руководством команда провела 23 матча в ФНЛ, набрала 24 очка и на момент расторжения контракта находилась на 16-м месте. В январе 2023 года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в "Сочи", позже был назначен главным тренером команды. В сентябре было объявлено о его уходе по обоюдному согласию сторон.
С декабря 2023 года Хохлов является главным тренером молодежной команды московского "Локомотива".