Статья

Полузащитник, лидер и наставник. Дмитрию Хохлову - 50 лет

За карьеру футболиста он поиграл в нидерландском ПСВ и испанском "Реал Сосьедад", а также за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Хохлов © Михаил Терещенко/ ТАСС

Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Хохлов в понедельник отмечает 50-летие. ТАСС рассказывает о карьере футболиста и тренера.

Футбольный путь Хохлова начался в Краснодаре, в местной школе "Кубань", где юный спортсмен выделялся хлестким ударом с обеих ног и отличным видением поля. Судьбоносным стал переход в школу московского ЦСКА, где вместе с Владиславом Радимовым и Дмитрием Шуковым он прошел путь от интерната до основного состава. Первый матч в основном составе ЦСКА Хохлов провел в 1994 году, а дебютный гол забил в 1995-м в ворота "Черноморца". Уже в 1996 году он был включен в список 33 лучших футболистов России, заняв второе место среди полузащитников.

Дмитрий Хохлов © Игорь Уткин/ ТАСС

Как отметил бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, Хохлов с первых дней производил впечатление профессионала. "Он никогда не опаздывал на тренировки, и я не помню, чтобы он был чем-то недоволен в команде, - сказал он ТАСС. - Это всегда позитивный человек, который умел создавать в коллективе комфортную атмосферу, помогавшую побеждать. К своему делу Дмитрий относился с большим энтузиазмом. Он всегда приезжал на базу раньше всех и очень серьезно готовился к занятиям. Он был по настоящему талантливым игроком, что подтверждает его успешная игра в зарубежных клубах. В резерве он оказывался крайне редко. С его приходом в "Локомотив" заметно выросло техническое качество игры команды. В целом это командный футболист, который внес большой вклад в историю "Локомотива".

Европейские клубы

Хохлов начал европейскую карьеру в 1998 году, перейдя из московского "Торпедо" в нидерландский ПСВ. В первом же матче за клуб он забил гол в Суперкубке Нидерландов против "Аякса" и закрепился в основном составе.

Команду он покинул в 2000 году. Хохлов признавался, что принял решение уйти из ПСВ из-за конфликта с главным тренером Эриком Геретсом. Он отмечал, что столкнулся с трудностями адаптации к новой тактике команды, что повлияло на его игровое время. Из поступивших предложений он выбрал "Реал Сосьедад", так как давно хотел играть в испанском чемпионате и условия контракта полностью его устраивали, хотя рассматривались и другие варианты - во Франции, Испании и Германии.

Дмитрий Хохлов, 2001 год © Firo Foto/ ALLSPORT

В составе "Реал Сосьедад" Хохлов провел три сезона (2000-2003), сыграл 113 матчей, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

Возвращение в Россию

На родину Хохлов вернулся в 2003 году, подписав контракт с "Локомотивом", с которым выиграл чемпионат России 2004 года и Суперкубок-2005. В составе железнодорожников он играл в Лиге чемпионов, в одном из матчей забил миланскому "Интеру".

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников подчеркнул, что Хохлов всегда был сильным и полезным футболистом для команды. "Когда он пришел в "Локомотив", сразу помог команде стать чемпионом в 2004 году. Как партнер он был отзывчивым, а как человек - очень хорошим, поэтому у нас сложились отличные дружеские отношения, - сказал Сенников ТАСС. - Когда он вернулся из Испании, сразу было видно, что это игрок высокого уровня, который может реально помочь команде. До сих пор все помнят его фантастический гол головой "Интеру".

Дмитрий Хохлов, 2005 год © AP Photo/ Sergey Ponomarev

В 2006 году Хохлов перешел в московское "Динамо", став капитаном команды и одним из ее лидеров, а в 2007 году был признан лучшим игроком сезона. Завершил карьеру игрока в 2010 году, забив гол в последнем матче за "Динамо" в дерби со "Спартаком".

Хохлов провел 540 официальных матчей, забив 87 голов. Шесть раз его включали в список 33 лучших футболистов чемпионата России. В 2011 году ему было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России".

Дмитрий Хохлов в последнем матче в карьере © Алексей Филиппов/ ТАСС

Сборная России

Хохлов дебютировал за национальную сборную в 1996 году на чемпионате Европы. С этого момента он регулярно привлекался к играм сборной. Всего за национальную сборную России Хохлов провел 53 матча и забил 6 голов.

В основном Хохлов выступал на позиции центрального полузащитника. В матчах за сборную он выполнял как оборонительные, так и атакующие функции, действуя в средней линии поля.

Дмитрий Хохлов и Кристоф Дюггари, 1999 год © Martin Rose/ Bongarts/ Getty Images

Говоря о выступлениях за сборную России, Хохлов отмечал, что участие в сборной требует полной мотивации, и футболисты, не готовые к этому, не должны принимать вызов в национальную команду.

Хохлов принимал участие в чемпионате мира 2002 года, где сборная России не смогла пройти групповой этап, участвовал в Кипрском международном турнире 2003 года, который носил товарищеский характер. Сборная России стала победителем этого турнира, обыграв в финале сборную Кипра со счетом 1:0 и использовав его как часть подготовки к чемпионату Европы 2004 года. Хохлов не попал в заявку на Евро-2004 из-за травмы спины, полученной в начале сезона.

Тренерская карьера

По завершении игровой карьеры Хохлов продолжил работу в московском "Динамо". В июле 2012 года он был назначен главным тренером молодежной команды. В августе того же года Хохлов исполнял обязанности главного тренера основной команды после отставки Сергея Силкина и до назначения Дана Петреску, затем вошел в его тренерский штаб. Молодежную команду бело-голубых Хохлов возглавлял еще дважды - в 2013-2015 годах и в 2017 году.

В июне 2015 года Хохлова назначили главным тренером краснодарской "Кубани". Работа в клубе продлилась около трех месяцев, и 16 сентября 2015 года он был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Под его руководством команда не одержала ни одной победы.

Дмитрий Хохлов, 2015 год © Виталий Тимкив/ ТАСС

В январе 2017 года Хохлов стал главным тренером "Динамо-2". По итогам сезона команда заняла четвертое место в ПФЛ, после чего клуб был расформирован по финансовым причинам, а часть тренерского штаба и игроков перешла в молодежный состав "Динамо".

В октябре 2017 года Хохлов был назначен главным тренером основной команды "Динамо", сменив Юрия Калитвинцева. Он занимал эту должность до октября 2019 года, когда был отправлен в отставку.

В мае 2021 года Хохлов возглавил волгоградский "Ротор", а уже в ноябре контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Под его руководством команда провела 23 матча в ФНЛ, набрала 24 очка и на момент расторжения контракта находилась на 16-м месте. В январе 2023 года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в "Сочи", позже был назначен главным тренером команды. В сентябре было объявлено о его уходе по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Хохлов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

С декабря 2023 года Хохлов является главным тренером молодежной команды московского "Локомотива".