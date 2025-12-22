Демидов вышел на первое место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ

Он сравнялся по набранным очкам в текущем сезоне с форвардом "Анахайма" Беккеттом Сеннеке

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Монреаля" Иван Демидов © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов забросил шайбу и отдал передачу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбурга".

Встреча завершилась победой "Питтсбурга" после серии буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев шайбы забросили Сидни Кросби (8-я минута), Рикард Ракелль (13) и Ноэль Аччари (32). У гостей отличились Оливер Капанен (8), Демидов (24) и Ноа Добсон (45). Победный буллит реализовал Ракелль.

Демидов забросил восьмую шайбу в сезоне, также на счету 20-летнего российского форварда 20 передач в 36 матчах. Нападающий сравнялся с лидером бомбардирской гонки среди новичков по набранным очкам канадцем Беккеттом Сеннеке из "Анахайма" (11 шайб + 17 передач).

"Монреаль" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона НХЛ, набрав 43 очка в 36 матчах. "Питтсбург" идет седьмым в Столичном дивизионе, имея в активе 39 очков после 35 встреч.

В следующем матче "Монреаль" 24 декабря в гостях сыграет с "Бостоном". "Питтсбург" в этот же день на выезде встретится с "Торонто".