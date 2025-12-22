Футболист Батраков считает, что его нельзя сравнивать с Кисляком

Они выступают на разных позициях, поэтому игрок "Локомотива" не понимает, как его можно сравнивать с футболистом ЦСКА

ТАСС, 22 декабря. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков считает, что его нельзя сравнивать с полузащитником столичного ЦСКА Матвеем Кисляком. Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу".

"Не знаю, как можно сравнивать нас, учитывая разные позиции. Наверное, с Эдуардом Сперцяном (полузащитником "Краснодара" - прим. ТАСС) у нас схожее амплуа. Но сравнения с Кисляком - это просто инфоповод для всех, а отношения с Матвеем у нас хорошие. Пересекаемся, общаемся, он классный парень, это многие знают, как футболисту желаю ему только удачи", - сказал Батраков.

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за "Локомотив" 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Кисляку 20 лет. За основную команду ЦСКА полузащитник провел 69 матчей в различных турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 7 встречах и забил 1 гол.