Еще четыре российских всадницы получили нейтральный статус

Право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили Алиса Романова, Елизавета Трощенкова, Мария и Полина Трофимовы

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус еще четырем российским спортсменкам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили Алиса Романова, Мария и Полина Трофимовы, Елизавета Трощенкова. Также нейтральные статусы официальных лиц получили Юрий Романов и Алла Субботина.

Всего в настоящее время обладателями нейтрального статуса являются 53 представителя отечественного конного спорта.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.