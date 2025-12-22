Виктор Гусев считает, что Ролану Гусеву нужно дать шанс в "Динамо"

С 17 ноября Ролан Гусев исполняет обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заслуживает шанса продолжить работу с командой в статусе главного тренера. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный комментатор, болельщик "Динамо" Виктор Гусев.

Ранее председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев сообщил, что до конца 2025 года будет принято решение о будущем Ролана Гусева в клубе. 17 ноября пост главного тренера "Динамо" покинул Валерий Карпин, исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

"У него [Ролана Гусева] есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его все равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура, - сказал Гусев. - Он очень достойный специалист, дайте ему немного времени. У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей - четыре тогда, четыре сейчас - статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать".

В этом сезоне под руководством Ролана Гусева бело-голубые вышли в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому "Зенит" со счетом 0:1 (первый матч - 3:1). В чемпионате страны "Динамо" на этом отрезке обыграло махачкалинское "Динамо" (3:0), уступило грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграло вничью со столичным "Спартаком" (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

После 18 туров бело-голубые набрали 21 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.