Умер тренер олимпийского чемпиона Мамиашвили Николай Есин

Ему было 87 лет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Причины смерти не уточняются.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Николая Павловича", - говорится в сообщении.

Есин возглавлял сборную СССР, а позднее - национальную команду России. В разные годы был тренером олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили, который в настоящее время возглавляет Федерацию спортивной борьбы России, и его брата Виктора Мамиашвили, бронзового призера Игр Гоги Когуашвили, позднее возглавлявшего российскую национальную команду, чемпиона мира Сергея Цвира и других известных спортсменов.