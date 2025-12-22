ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Умер тренер олимпийского чемпиона Мамиашвили Николай Есин

Ему было 87 лет
Редакция сайта ТАСС
08:51
© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Причины смерти не уточняются.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Николая Павловича", - говорится в сообщении.

Есин возглавлял сборную СССР, а позднее - национальную команду России. В разные годы был тренером олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили, который в настоящее время возглавляет Федерацию спортивной борьбы России, и его брата Виктора Мамиашвили, бронзового призера Игр Гоги Когуашвили, позднее возглавлявшего российскую национальную команду, чемпиона мира Сергея Цвира и других известных спортсменов. 

