Батраков рассказал, почему не рассматривал предложения из Саудовской Аравии

Игрок хочет попробовать силы в европейском чемпионате

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков стремится попробовать свои силы в Европе, поэтому не рассматривал предложения от команд из Саудовской Аравии. Об этом Батраков рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в одном из клубов Саудовской Аравии. Позднее игрок опроверг сумму контракта.

"Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант, - сказал Батраков. - Я стремлюсь помогать "Локомотиву", и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе".

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за "Локомотив" 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.