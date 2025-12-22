Виктор Гусев назвал ошибкой выбор Карпина в качестве наставника "Динамо"

Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совмещение постов Валерием Карпиным негативно сказалось на московском футбольном клубе "Динамо". Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

17 ноября главный тренер сборной России Карпин объявил об уходе из "Динамо". Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.

"Вообще я был против совместительства должностей всегда, - сказал Гусев. - Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: "Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому". Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на "Динамо" это очень плохо отразилось, как мне кажется".

"Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: "Вы знаете, обещаю, что "Динамо" не вылетит в низшую лигу". Вот это ничего себе, дожили", - добавил он.

В первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.