Каменский: Овечкин не робот, он не может забивать постоянно

Безголевая серия форварда "Вашингтона" составляет восемь игр

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не может забивать постоянно, спады у него и команды объяснимы длинным сезоном. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Овечкин не может отличиться на протяжении восьми игр.

"Он же не может постоянно забивать. Во-первых, команду немного настиг спад, это тоже играет свою роль, - сказал Каменский. - Во-вторых, Овечкин же не робот, сезон длинный, много игр. Я уверен, что ничего страшного нет".

"Александр уже забил все, что можно, он первый по голам, и все будет хорошо. А к плей-офф "Вашингтон" подойдет в форме, главное - из этого спада побыстрее выйти", - добавил он.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на 24 декабря.